CDS – “Juve, è Zapata!”: non c’è solo Arkadiusz Milik nella lista dei bianconeri

“Il Milan a valanga, Mihajlovic esplode”. Questo è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola e che in prima pagina apre con il 5-1 dei rossoneri contro il Bologna. Una partita senza storia. Il “Diavolo” aveva fermato anche il Napoli al San Paolo domenica scorsa. Stasera, tra le mura amiche, gli azzurri reduci dal pareggio di Bologna proveranno quindi a ritrovare la vittoria contro l’Udinese.

Per quanto riguarda il mercato, non c’è soltanto Arkadiusz Milik nella lista d’attaccanti che la Juventus sta seguendo per la prossima stagione. “Juve, è Zapata!”, titola infatti il giornale in taglio alto. La trattativa per il centravanti scuote la sfida per lo scudetto. In questi giorni il Napoli è preoccupato anche per la Champions: la società si è allertata e ha avviato i contatti sia con il console italiano a Barcellona sia con la UEFA per gli eccessivi casi di Coronavirus che si stanno sviluppando in Catalogna.

