Napoli, il commento di Raffaele Auriemma: “La squadra sta tirando la carretta da più di un mese”

Il Napoli attende l’Udinese al San Paolo e Gennaro Gattuso sta studiando la formazione da mandare in campo. Ci sono ancora dei dubbi, ma l’idea di fondo è chiara, come scrive Raffaele Auriemma oggi su Tuttosport. “Stanchezza atletica, sì, ma soprattutto mentale, perché la squadra sta tirando la carretta da più di un mese, giocando partite ogni tre, cinque giorni. Oggi al San Paolo contro l’Udinese, il coach del Napoli torna all’antico, con lo schieramento che gli dà più affidamento. Anche stavolta saranno otto i cambi rispetto all’1-1 di mercoledì a Bologna, con il ritorno al tridente leggero, Lobotka nel ruolo di playmaker tra Fabian Ruiz e Zielinski, con il ritorno di Ospina e la linea difensiva solita”.

Uno sguardo anche al mercato. “Gattuso lavora sul campo e il ds Giuntoli prova a prendergli i calciatori con i quali nella prossima stagione si potrebbe puntare allo scudetto. I nomi sono tre: Osimhen, Boga e Veretout. Il centrocampista francese potrebbe entrare nell’operazione che dovrebbe portare Milik in giallorosso, mentre per l’esterno d’attacco il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni di Euro”.

