Napoli, Gennaro Gattuso striglia la squadra: “Così non mi piace, non va bene, non si fa!”

Il brutto secondo tempo di Bologna ha lasciato i suoi strascichi. Il Napoli sta giocando ogni 3 giorni, ha fatto molto bene fino alla settimana scorsa ed era inevitabile che prima o poi si verificasse un calco. Gennaro Gattuso, però, non si accontenta mai e si è fatto sentire con la sua squadra in vista del match con l’Udinese. Bisogna tornare alla vittoria.

“E così non mi piace, non va bene, non si fa!”, il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport, attribuito al tecnico azzurro. Il giornale parla di un allenatore arrabbiato, tanto da alzare la voce affinché il messaggio arrivasse a tutti. L’obiettivo è toccare le corde della squadra e risolvere i problemi che hanno causato l’ultimo pareggio. Contro il Barcellona servirà un atteggiamento diverso e “Ringhio” sta perseverando nel processo evolutivo. Non bisogna adagiarsi sugli allori, la Champions è vicina.

