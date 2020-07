Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis starebbe per annunciare Victor Osimhen

Cristiano Giuntoli starebbe continuando a lavorare in gran segreto per chiudere l’affare di Victor Osimhen. Una notizia riportata su Twitter da Oma Akatugba, giornalista nigeriano dell’UEFA ed esperto di mercato nigeriano, riferisce che sarebbero state addirittura già svolte le visite mediche. Esito positivo, con Aurelio De Laurentiis molto felice, sorridente e pronto ad annunciare il colpo. Mancherebbe soltanto questo, di fatto: l’ufficialità. Per 90 minuti, almeno, i tifosi del Napoli penseranno ad altro con la sfida di oggi al San Paolo contro l’Udinese.

Luka Jovic rimane comunque la prima alternativa se dovesse saltare clamorosamente l’arrivo di Victor Osimhen. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As, secondo il quale il Napoli sarebbe pronto a tuffarsi eventualmente sul bomber del Real Madrid, complice anche l’ottimo rapporto con il suo agente Fali Ramadani.

