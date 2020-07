Calciomercato Napoli, servono almeno 80 milioni per cedere Kalidou Koulibaly

Fali Ramadani ha avuto modo di parlare con Aurelio De Laurentiis. L’agente ha ormai da tempo trovato un accordo per il rinnovo di Nikola Maksimovic, ma col presidente azzurro bisogna ancora definire la situazione di Kalidou Koulibaly. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Fali Ramadani sarebbe reduce da una lunga chiacchierata con il Manchester City. La prima offerta del club inglese, però, non è sufficiente, almeno in quella che è l’idea del patron azzurro. In queste ore, intanto, il giocatore sarà impegnato nel match del San Paolo contro l’Udinese.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Per cedere il difensore senegalese, il Napoli chiede sugli 80 o 90 milioni di Euro. Il rapporto tra Fali Ramadani e Aurelio De Laurentiis è solido: l’agente ha spiegato che Kalidou Koulibaly non farà nessuna barricata per andar via da Napoli e che il rapporto con Gennaro Gattuso rappresenta un motivo in più per restare. Di fronte a un’offerta importante, però, si avvierebbe tranquillamente una cessione.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.