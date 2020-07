Napoli-Udinese, probabili formazioni Sky: José Callejon dal primo minuto

La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Udinese, in programma domenica 19 luglio alle 19:30. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Elseid Hysaj. In porta ci dovrebbe essere David Opsina. Stanislav Lobotka, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski giostreranno a centrocampo. Ci sarà Dries Mertens al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da José Callejon. Lorenzo Insigne ha giocato spesso negli ultimi tempi, ma il tecnico punta ancora su di lui. Arkadiusz Milik rimarrà fuori dopo la deludente prova di Bologna, dove era partito dal primo minuto.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Samir; Walace, De Paul, Fofana, Larsen Sema; Lasagna, Nestorovski.

