Napoli, tutto pronto per ripartire a Castel Volturno: i giocatori stanno eseguendo i tamponi

Oggi comincia la Fase 2 del Napoli, che da stamattina deve seguire i protocolli per avvicinarsi al centro tecnico di Castel Volturno. Tamponi a domicilio per tutti. Giovedì ci sarà un altro tampone per la squadra, che si sottoporrà agli esami sierologici e da venerdì comincerà ad allenarsi. Ci saranno gruppi di 4 sui tre campi a disposizione e poi i giocatori si alterneranno nel secondo turno. Si partirà al mattino e le sedute saranno gestite da Gennaro Gattuso e dal suo staff.

In casa Napoli si comincia così a lavorare per la ripresa del calcio. Anche il sito di Sky Sport ha riportato proprio le ultime in casa azzurra e l’inizio delle analisi tramite tampone per i giocatori: “Come da disposizioni della regione Campania, tutti i tesserati del Napoli coinvolti negli allenamenti individuali stanno sottoponendosi al tampone direttamente presso il proprio domicilio. Giovedì prevista la seconda tornata dei tamponi, nel weekend si dovrebbe tornare in campo a Castel Volturno”.