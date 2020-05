Calciomercato Napoli, il sogno di Ciro Immobile si spegne: il bomber sta per rinnovare con la Lazio

Era praticamente impossibile portarlo a Napoli e adesso sta arrivando la certezza definitiva. La Lazio è pronta ad accontentare il suo bomber Ciro Immobile che in più di un’occasione in queste ultime settimane ha dichiarato di voler chiudere la carriera in biancoceleste. L’idea è quella di rinnovare l’attuale contratto spostando la scadenza nel 2025, quando l’attaccante napoletano spegnerà 35 candeline. Previsto ritocco dell’ingaggio e fascia da capitano. Il centravanti, che si stava avvicinando alla Scarpa d’oro in questa stagione, si avvicina così col miglior entusiasmo all’Europeo.

Quando Senad Lulic lascerà la Lazio, sarà lui il capitano dei capitolini, sempre a caccia di goal e di record, sempre con la stessa maglia indosso. Nel mirino c’è Gonzalo Higuain, che nel 2016 segnò il maggior numero di reti mai realizzate in un singolo campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il Napoli ci aveva provato e forse ci riproverà, ma il destino del giocatore è già deciso. La chance vera e propria è stata persa anni fa.