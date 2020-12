Napoli, tutti contro Lorenzo Insigne: “Farsi espellere per proteste non è ammissibile”

Inter-Napoli ha lasciato strascichi importanti per il capitano Lorenzo Insigne. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato l’episodio che ha visto protagonista il capitano azzurro. “L’atteggiamento di Insigne, tuttavia, va censurato. Proprio perché è il capitano del Napoli deve cercare di non lasciarsi andare. Le immagini televisive hanno confermato che il rigore c’era e che Massa ha fatto bene a fischiarlo. In quel momento, c’è stata la reazione di tutto il Napoli che s’è visto crollare il mondo addosso mentre stava controllando la partita (60% di possesso palla), dando l’impressione che da un momento all’altro un gol l’avrebbe trovato”.

Il Corriere della Sera gli ha dato un 5 in pagella. “Parte arretrato, ma è pericoloso con un tacco pregevole. Ma farsi espellere per proteste in un match così tirato non è ammissibile”. Più diretto il Corriere dello Sport: “Perde la testa e va fuori”. L’attaccante azzurro salterà il big match con la Lazio.