GAZZETTA – Napoli, la furia di Gennaro Gattuso

“Inter è lì la testa”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri che battono il Napoli 1-0 a San Siro con Romelu Lukaku e un grande Samir Handanovic: il Milan di Stefano Pioli è a un punto. Successo batticuore e di rigore. Lorenzo Insigne protesta ed è espulso, furia di Gennaro Gattuso: “Per un vaffa non si caccia il capitano…”. C’è spazio nella parte centrale della prima pagina anche per i rossoneri: “Il Milan 2 frena ancora”. Il Genoa scappa due volte con la doppietta dell’ex Mattia Destro, ma il “Diavolo” resta in piedi.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Nel taglio basso spazio anche alla Juventus con il titolo seguente: “I bianconeri traditi”. Rigore parato a Cristiano Ronaldo sull’1-1. Il “Papu” Gomez canta l’inno degli avversari, poi entra e scuote l’Atalanta. Non si placano però le polemiche in casa nerazzurra. Il mercato invernale alle porte e il rischio di una cessione importante è concreto.