CDS – Serie A, ride solo Antonio Conte dopo il turno infrasettimanale

“CR7, serata nera. Lo stop è di rigore” scrive il Corriere dello Sport in apertura quest’oggi dando risalto al pareggio della Juventus contro l’Atalanta e anche al rigore fallito da Cristiano Ronaldo contro Pierluigi Gollini sull’1-1. Primo rigore parato in Serie A dal portiere nerazzurro. Prodezza di Federico Chiesa in avvio, poi il pari di Remo Freuler. “Ride solo Conte”: giornata favorevole all’Inter. Successo per 1-0 dei nerazzurri a San Siro nello scontro diretto con il Napoli: in goal Romelu Lukaku su rigore, ma il rosso a Lorenzo Insigne è un caso. Altro pari del Milan, stavolta a Marassi contro il Genoa per 2-2: i nerazzurri sono secondi a -1.

Arbitri di nuovo sotto accusa. “Una Roma di slancio: obiettivo Champions”: oggi giallorossi in scena contro il Torino. Ok Gianluca Mancini e Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini in avanti. Paulo Fonseca polemizza: “Perché solo noi giochiamo di giovedì?”. Si concluderà stasera il turno infrasettimanale.