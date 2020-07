Napoli, troppi errori difensivi: solo con Juventus e Verona la porta è rimasta inviolata

Il Napoli ha vinto per un soffio contro l’Udinese e adesso sta preparando la sfida di Parma. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato le difficoltà riscontrate nell’ultimo match e che potrebbero impensierire Gennaro Gattuso.

“La notizia negativa per Gattuso è che la squadra subisce gol per la settima partita consecutiva, dalla ripresa il Napoli non ha preso gol solo nella finale di Coppa Italia e a Verona. In quella subita da De Paul c’è un movimento sbagliato della linea difensiva e della mediana, che accompagna poco. Se poi aggiungiamo che Ospina risulta il migliore in campo e Koulibaly salva un altro gol, la situazione si fa assai critica. Errori che sicuramente non tranquillizzano l’allenatore guardando al Barcellona. Mica puoi pensare di finire il campionato con svarioni di questo genere e poi andare ad affrontare Messi & Company”, si legge sulla rosea.

