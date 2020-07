Calciomercato Napoli, gli azzurri pronti ad accettare Federico Bernardeschi per cedere Arkadiusz Milik alla Juventus

Vedere Arkadiusz Milik in maglia bianconera è possibile. La Juventus insiste ancora con Federico Bernardeschi per effettuare l’operazione. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport, infatti, mentre il Napoli si sta preparando alla trasferta di Parma la società aprirà un discorso ufficiale con la Juve accettando l’inserimento dell’esterno della Nazionale.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“Intanto Paratici insiste sempre per Arkadiusz Milik, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli (2021) e ha in testa soprattutto la Juventus. Una trattativa ufficiale tra i club non è ancora cominciata, ma sottotraccia si lavora da tempo. E nonostante tutte le difficoltà, un compromesso è possibile grazie a Federico Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso”, si legge sul giornale. Finora il Napoli sembrava non gradire la contropartita tecnica, ma considerando l’addio imminente di José Callejon, buttare al vento un’occasione del genere sarebbe stato troppo affrettato.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.