Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole ridisegnare la distribuzione dei contenuti della Serie A

Aurelio De Laurentiis vuole presentare il suo progetto per una Serie A che diventi in maniera autonoma distributrice dei propri contenuti. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta del pranzo fissato per oggi all’Hotel Ritz di Roma su invito dello stesso presidente azzurro al quale parteciperanno molti club di Serie A, mentre il Napoli pensa alla trasferta del Tardini.

“È l’occasione, per De Laurentiis, di illustrare il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato. Un business che il numero uno del Napoli vorrebbe realizzare in autonomia, senza l’ingresso dei fondi di private equity. Un’innovazione che invece la Lega sponsorizza: entro venerdì i sei fondi interessati dovranno presentare le proposte vincolanti”, si legge sulla rosea.

