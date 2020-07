Il messaggio di Ivan Zazzaroni a Maurizio Sarri: “Questa volta il pernottamento in hotel potrebbe aver prodotto l’effetto opposto”

Nel suo ultimo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha ricordato lo scudetto che si diceva fosse stato perso in hotel nel 2018 da Maurizio Sarri quando allenava il Napoli. Oggi gli azzurri sono reduci dalla vittoria sull’Udinese e preparano la sfida col Parma, mentre la Juve si gioca il tricolore.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“Sarri non ha mai dimenticato la notte di fine aprile, era il 2018, in cui lasciò lo scudetto in un albergo di Firenze: i suoi videro la Juve battere l’Inter tra le polemiche e si sciolsero nell’amarezza e nella rabbia. Il giorno dopo persero di brutto e addio che t’amavo. Questa volta il pernottamento in hotel potrebbe aver prodotto l’effetto opposto, visto che all’Inter non è riuscita l’impresa di battere la Roma e portarsi a meno tre. Dal 2010 a oggi con 72 punti dopo 34 giornate lo scudetto si è vinto una volta sola. Sarri è dunque padrone del proprio destino: battendo la Lazio diventerebbe praticamente irraggiungibile e svuoterebbe – forse – di contenuto i discorsi sulla qualità del gioco della sua Juve e sul fallimento dell’idea di partenza”, ha scritto Ivan Zazzaroni.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.