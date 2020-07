CDS – “Sarri gode al JHotel”

“Conte va all’attacco: ‘Un calendario folle per crearci difficoltà'” scrive il Corriere dello Sport in prima pagina quest’oggi. L’accusa del tecnico dell’Inter: “Andatelo a vedere com’è strutturato il nostro e quello degli altri. Andateci. Io non posso fare il calendario. Io faccio l’allenatore. Se voi lo andate a vedere in modo onesto e leale, vi accorgerete che ci sono delle anomalie importanti. Nel periodo clou affrontiamo sempre squadre riposate un giorno in più. Qualche domanda me la faccio, ma il problema è che all’Inter me la faccio solo io”. Il giornale sottolinea anche la vittoria in rimonta del Napoli sull’Udinese.

“Sarri gode al JHotel” è il titolo dedicato alla Juventus, che stasera potrà chiudere quasi tutti i discorsi relativi allo scudetto. Nel corso di queste settimane le inseguitrici sono cambiate spesso: prima la Lazio, poi l’Atalanta, infine l’Inter. Tutte hanno perso punti importanti per strada, lasciando che i bianconeri aumentassero il loro margine di vantaggio. La Lazio sprovvista di Luis Alberto è dunque data per sfavorita nello scontro diretto.

