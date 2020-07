GAZZETTA – “Furia Conte, via libera Juve”

“Furia Conte, via libera Juve” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Una buona Roma stoppa l’Inter sul 2-2 ma Antonio Conte al termine della gara è una furia. Le accuse del tecnico interista: “Noi danneggiati da un calendario folle. E su Lautaro Martinez, in occasione del primo gol della Roma, era fallo”. “Sarri, occasione +8. Contro l’incubo Lazio per ipotecare il titolo. CR7-Ciro a tutto gol”. La Juventus ha in mano il primo match point Scudetto: può andare a +8 sull’Inter a 4 giornate dal termine. Il Napoli, che ha trovato in extremis la vittoria con l’Udinese, ha come obiettivo superare la Roma in graduatoria.

Sul fondo della classifica appaiono i primi verdetti. “SPAL in B, il Genoa inguaia il Lecce. Toro stop, Fiorentina e Samp salve”. Bagarre salvezza: la SPAL perde lo scontro per l’ultima posizione contro il Brescia e retrocede. Il Lecce vede la B, il Genoa la salvezza.

