Napoli-Torino, probabili formazioni Sky: Eljif Elmas indicato come titolare

La redazione di Sky Sport ritiene che Gennaro Gattuso cambierà diversi uomini in vista dell’anticipo serale di campionato tra Napoli e Torino, in programma sabato 29 febbraio. La difesa vedrà l’impiego di Elseid Hysaj a destra, con il solito David Ospina in porta. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Diego Demme ed Eljif Elmas in luogo di Piotr Zielinski. In avanti, in assenza di Dries Mertens, agiranno Matteo Politano e Lorenzo Insigne insieme ad Arkadiusz Milik. Fuori José Callejon, e Allan, dunque. In vista del match di Coppa Italia con l’Inter del 5 marzo, il Napoli vuole operare così un po’ di turnover. Nel Torino, invece, non si registrano defezioni particolari. Gli azzurri proveranno a mettere da parte punti utili per una futura qualificazione in Europa.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza.