Napoli-Inter di Coppa Italia in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Inter è in programma mercoledì 5 marzo alle ore 20:45 allo stadio San Paolo di Napoli. Come tutte le partite della Coppa Italia, anche la diretta della semifinale di ritorno sarà visibile in esclusiva e in chiaro sulla Rai, in questo caso su Rai 1. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay. Sarà pertanto possibile rivedere il match anche al termine, per più giorni. Si tratta di uno dei pochi incontri che i tifosi potranno seguire in chiaro, trattandosi della coppa nazionale. Solo con alcune gare della Champions League è stato possibile fare altrettanto sulle reti Mediaset.

Nel Napoli dovrebbe trovare spazio Piotr Zielinski insieme a chi non sarà titolare in campionato contro il Torino. Imprescindibili, ormai, Diego Demme e Fabian Ruiz, autore del goal che sta facendo sognare agli azzurri la finale. La Coppa Italia è diventato l’obiettivo principale dei partenopei, che non mettono un trofeo in bacheca dal dicembre 2014.