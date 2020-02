Napoli, giorno di compleanni: auguri ad Arkadiusz Milik e a Tommaso Starace

Giorno di festa in casa Napoli. Oggi è sia il compleanno di Arkadiusz Milik sia quello di Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro. Per il primo si parla di rinnovo per un contratto in scadenza nel giugno 2021, in merito al quale bisognerà ancora trattare. Il secondo, invece, ha ricevuto i graditi auguri di Dries Mertens, che gli ha dedicato un lungo post su Instagram. “Tanti auguri a una persona SPECIALE non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno fatto parte della SSC Napoli da 43 anni fa ad oggi. Ogni giorno mi regali un sorriso, ogni giorno cerchi di dare a tutti il buon umore, io avrò fatto anche il record di gol del Napoli ma tu ne hai scritto la storia! Buon compleanno Tommy”. Il magazziniere è noto per il suo caffè, sempre pronto a Castel Volturno e che talvolta viene offerto persino ai tifosi. Una figura immancabile per questo Napoli.