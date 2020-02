Napoli-Torino, Valter De Maggio dubbioso su Dries Mertens

Ci sono dubbi e preoccupazione in merito al prossimo impiego di Dries Mertens. Il belga, uscito anzitempo dal terreno di gioco del San Paolo in Napoli-Barcellona, a seguito di uno scontro con Sergio Busquets, dovrebbe rimanere a riposo. Il Napoli è atteso da due partite importantissime con i match di ritorno contro i catalani e contro l’Inter in Champions League e in Coppa Italia. Meglio preservare le energie. Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato però le parole in conferenza stampa di Gennaro Gattuso ritenendole criptiche sulle condizioni del belga. “Gattuso ha mandato un segnale alla squadra, non si può pensare ognuno al proprio orticello. Il tecnico ha detto chiaramente di non essere preoccupato dal futuro e dal contratto, vuole che ognuno dia il massimo per la squadra. Oggi si capirà se Mertens verrà convocato, ho incrociato Dries e mi sembrava avere tutta la voglia di esserci”.