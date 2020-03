Napoli-Torino, la moviola: giusto non dare rigore sul cross di Piotr Zielinski con braccio di Armando Izzo

in

Nonostante la vittoria netta del Napoli sul Torino, permane qualche dubbio sull’arbitraggio della partita del San Paolo. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c’è proprio una sezione dedicata alla Moviola del match. Alla mezz’ora Gleison Bremer e Arkadiusz Milik vanno giù in area: non sembra esserci contatto falloso del granata, visto che entrambi vanno a terra nel tentativo di prendere il pallone, ma è un errore fischiare fallo del polacco invece di lasciar correre.

L’episodio clou arriva però nel secondo tempo. Al minuto numero 62, infatti, Armando Izzo tocca il pallone con il braccio in area su cross di Piotr Zielinski: l’arbitro Maurizio Mariani è vicino e lascia giocare, valutando che il braccio del granata, seppur aperto, è naturale rispetto alla dinamica in caduta. Alla fine, comunque, il Napoli è riuscito a raddoppiare evitando il tonfo nel finale, in cui è arrivato il goal di testa di Simone Edera. Gli azzurri possono ripartire fiduciosi.