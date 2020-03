Napoli-Inter a rischio: Aurelio De Laurentiis non vuole rinunciare all’incasso

Il calcio italiano sta attraversando un momento molto delicato con l’emergenza del Coronavirus che ha ridisegnato i calendari delle squadre di Serie A. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis si è subito mosso con il Coni, la Lega e la Figc per quanto riguarda la Coppa Italia. Il presidente del Napoli ha chiesto che la semifinale di ritorno tra Napoli e Inter di giovedì si giochi come previsto a porte aperte. Se anche a Napoli dovranno essere applicate misure di emergenza sanitaria, per il presidente azzurro non si dovrà giocare. Il club ha già venduto 40.000 biglietti per la semifinale di Coppa, quanti erano più o meno i tagliandi staccati per la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Il patron azzurro non intende rinunciare all’incasso e vuole giocare regolarmente. Aurelio De Laurentiis come Andrea Agnelli. In un calcio in cui le squadre somigliano più ad aziende, ognuno guarda ai suoi interessi.