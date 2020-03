CDS – “Il Napoli sale ancora verso la zona Europa”

Il campionato ha conosciuto una svolta importante nell’ultima giornata, che ha visto la Lazio andare al primo posto in classifica. Questo anche in virtù delle tante partite rinviate per l’emergenza Coronavirus, tra cui Juventus-Inter. “Soli” è quindi il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport che apre con la vittoria degli aquilotti all’Olimpico contro il Bologna: “La A cambia padrone, in testa c’è la Lazio”. In taglio alto: “Stop a Juve-Inter: Torneo falsato”. In basso spazio agli azzurri: “Il Napoli sale ancora verso la zona Europa: 2-1 al Torino con Manolas e Di Lorenzo”. Sono tantissime le polemiche che si stanno susseguendo in seguito agli spostamenti del calendario di campionato, che coinvolge anche la Coppa Italia. La finale del trofeo nazionale si potrebbe giocare a Milano il 20 maggio, dato che dal 18 dello stesso mese l’impianto capitolino servirà alla UEFA in vista di Euro 2020. Nemmeno di fronte a un calamità nazionale il calcio italiano è riuscito a rimanere compatto.