GAZZETTA – “Il Napoli sempre più su. Toro, sesto k.o. di fila”

Terza vittoria di fila per il Napoli, che nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport si prende il titolo “Il Napoli sempre più su. Toro, sesto k.o. di fila”. La rosea, poi, si sofferma sugli altri incontri che si giocheranno oggi, specie quelli riguardanti la zona Champions: “Tra Atalanta e Roma è sfida a distanza”. “Porte aperte, porte chiuse, porte in faccia” è invece il titolo sul cambio di idea della Lega: niente più porte chiuse per le partite che si sarebbero giocate nelle regioni colpite dal Coronavirus, ma direttamente il rinvio al 13 maggio prossimo. Inter-Juventus ruba la scena, ma in totale sono cinque le gare spostate. Il virus, di fatto, ha stravolto il campionato e c’è chi s’arrabbia come Marotta: “Serie A falsata”. I biancocelesti, intanto, sono primi in classifica: “E la Lazio se ne va”. “Boban-Milan, c’è aria di divorzio” è la notizia che interessa di più i rossoneri.