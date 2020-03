Pagelle Napoli-Torino: voti Sportmediaset e commento

Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Napoli e Torino, terminato 2-1 al San Paolo.

Insigne 7 – Ispirato e protagonista fin dal primo minuto. Fornisce un assist al bacio a Manolas da calcio piazzato, poi sfiora il raddoppio in un paio di situazioni. Sempre nel vivo della manovra.

Manolas 6,5 – Gol da tre punti svettando in area e facendosi trovare pronto in mezzo alle maglie del Toro. In difesa pochissimi grattacapi con Zaza e Belotti.

Zielinski 6 – Sempre nel vivo del palleggio tra le linee, si perde un po’ negli ultimi metri dove dovrebbe essere più incisivo. Sbaglia spesso l’ultima scelta.

Zaza 4,5 – Passa più tempo a protestare che col pallone tra i piedi. I compagni si appoggiano a lui per sponde e ripartenze, ma non tiene una palla e si innervosisce subito.

Sirigu 6,5 – Fa sempre il suo facendosi trovare pronto e parando il parabile. Nulla può sul gol di Manolas, ma evita in diverse occasioni un passivo più pesante.

Rincon 5 – Sfiduciato e fuori forma, perde la sfida a metà campo con gli avversari in maglia azzurra. Mai veramente in partita non riesce a far girare la squadra con convinzione e aiuta poco in copertura. Si perde Di Lorenzo in occasione del gol.