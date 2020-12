Napoli-Torino 0-0 all’intervallo: ci prova solo Piotr Zielinski

in

Il Napoli ritrova il capitano Lorenzo Insigne e per l’ultima partita del 2020 ripropone il solito 4-2-3-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Contro il Torino fanalino di coda in classifica la vittoria è d’obbligo, ma l’inerzia del match non volge a favore degli azzurri. Al 9′ la punizione del numero 24 viene respinta dalla difesa granata. Gli ospiti attaccano con l’ex Simone Verdi e poco dopo con un ispirato Andrea Belotti, ma alla fin fine nessuna delle squadre punge sul serio.

Il Napoli controlla la situazione e fatica a proporsi in avanti. Diego Demme, uscito malconcio da uno scontro con Andrea Belotti, deve lasciare anzitempo il posto ad Eljif Elmas. Anche Lorenzo Insigne rischia l’infortunio. Nel finale Piotr Zielinski prova a farsi sentire con due conclusioni da fuori area, ma la prima esce di poco a lato, mentre la seconda trova pronto Salvatore Sirigu. All’intervallo è ancora 0-0 e Gennaro Gattuso deve già inventarsi qualcosa.