Juventus-Napoli, parla il legale Enrico Lubrano: “Questa non è una mia vittoria, né degli avvocati, è una vittoria della società e del presidente”

Enrico Lubrano, legale del collegio del Napoli, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, parlando della sentenza di Juventus-Napoli. “Questa non è una mia vittoria, né degli avvocati, è una vittoria della società e del presidente. Noi abbiamo vinto questa causa perché siamo riusciti a dimostrare che la condotta del Napoli è allineata ai principi della legalità. I giudici federali hanno perso due passaggi fondamentali: hanno negato la presenza di cause di forze maggiori, noi abbiamo dimostrato che i problemi del sabato, erano di isolamento domiciliare e, lo dice la normativa – ma è intuitivo -, comporta di per sé, l’obbligo di permanere presso la dimora con divieto di spostamento. Questo significa che l’intero gruppo squadra non può partire, per cui la società, responsabile, ha dovuto scegliere di ottemperare al provvedimento delle autorità”.

“Il secondo motivo, è che la Giustizia Federale dice che le cause di forza maggiore possono far riferimento solo alla domenica. La partita non si è giocata perché il Napoli non si è presentato e noi abbiamo dimostrato che questo provvedimento è stato decisivo. Se avesse consentito lo spostamento in bolla, avrebbero avuto 7 ore e 17 minuti per raggiungere lo stadio. Impossibile poterlo fare, includendo anche i tamponi prescritti dalla normativa. In ogni caso, la preclusione era rilevante perché ha impedito una partenza che sarebbe stata ancora possibile. Abbiamo evidenziato una distorsione dei giudici federali che avevano applicato principi contrari. Abbiamo dimostrato anche che il Napoli non aveva alcun movente, visto che quello era il momento ideale per giocare, data la fase iniziale della Juventus che faticava ad accorpare la squadra con un nuovo allenatore. Il Napoli non aveva paura di perdere, ma ha voluto rispettare le regole”.