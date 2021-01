Napoli, Tony Damascelli punzecchia Aurelio De Laurentiis: “Rinvii e giustificazioni infantili”

Il Napoli sta conquistando per il momento zone importantissime della classifica, nonostante un rendimento altalenante nelle ultime settimane. E pensare che c’era chi voleva l’esonero di Gennaro Gattuso. Gli azzurri, invece, sono ancora in piena corsa per la Champions League e persino per lo scudetto, considerando che c’è una partita da recuperare con la Juventua. Nel suo editoriale per ‘Il Giornale’, Tony Damascelli non ha risparmiato però qualche frecciatina ad Aurelio De Laurentiis.

“Notizie eccitanti per Gattuso e per il Napoli in vista della Supercoppa, sei gol alla Fiorentina che è tornata a essere un diminutivo dopo essersi illusa d’immenso contro la Juventus, presumo un caso Ribery anche perché Prandelli ha detto candidamente e anche in modo sconcertante di ‘non conoscere il ragazzo’, nonostante la carriera internazionale del francese. Dunque il Napoli sta bene nonostante i tentativi del suo presidente di rinvii e giustificazioni infantili e si preannuncia una sfida tosta contro i bianconeri”.