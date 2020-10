Napoli, Tiémoué Bakayoko in dubbio per la Real Sociedad: chance per Diego Demme

Un semplice taglio, seppur profondo e doloroso, ma niente di più per Tiémoué Bakayoko, costretto a lasciare lo stadio del Benevento zoppicando. Il giocatore è comunque a disposizione di Gennaro Gattuso e giovedì potrà essere subito impiegato nella sfida di Europa League sul campo della Real Sociedad.

Saranno diverse le novità di formazione per gli azzurri in vista della sfida di giovedì sera sul campo della Real Sociedad. In porta David Ospina al posto di Alex Meret, in difesa Elseid Hysaj può far riposare Giovanni Di Lorenzo, a centrocampo pronto Diego Demme, un po’ troppo criticato negli ultimi tempi. Infine, in attacco confermati Lorenzo Insigne e Victor Osimhen, con possibile stop per Hirving Lozano, schierando Matteo Politano a destra. Occhio ad Andrea Petagna che scalpita dopo il goal decisivo contro il Benevento. Potrebbe fargli posto Dries Mertens, dunque. Per adesso siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma in ogni caso il Napoli non potrà permettersi un grande turnover dopo la sconfitta con l’AZ Alkmaar.

