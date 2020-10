Davide Ballardini elogia il Napoli: “Unica squadra con pretesa di imporre il gioco mantenendo compattezza difensiva”

Davide Ballardini ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, parlando del campionato e anche del Napoli. “Per la maggior parte delle squadre il campionato inizia adesso. Il mercato è finito da poco e c’è stato poco tempo per prepararsi. A parte chi ha una guida tecnica da diverso tempo e penso a Inter, Roma, Lazio e Atalanta, le altre hanno bisogno di tempo. Penso soprattutto alle neopromosse. L’Inter è la classica squadra italiana, rivisitata nel periodo nostro”.

“L’unica squadra con uno spessore e una pretesa di imporre il proprio gioco mantenendo compattezza difensiva è il Napoli. L’Inter per mantenere l’equilibrio fa giocare più difensori e centrocampisti e meno attaccanti. Una squadra europea non può prescindere dall’avere calciatori offensivi. Oggi l’Inter predilige la compattezza nella fase difensiva e porta pochi giocatori in fase offensiva”, ha aggiunto il mister. Insomma, dopo tanti anni il campionato è diventato più equilibrato anche per gli addetti ai lavori.

