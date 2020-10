GAZZETTA – Il Napoli come l’Atalanta: azioni manovrate e punte più rapide

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: “Milalt”. Il riferimento è alla gara di campionato di ieri sera tra Milan e Roma, ricca di colpi di scena. I giallorossi rimontano tre volte, niente fuga rossonera. Arbitro e VAR disastrosi. La sfida finisce 3-3. Allarme Coronavirus: Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge positivi. “Inter, è già un eurobivio”: nel taglio alto spazio a chi giocherà per la Champions. I nerazzurri oggi saranno di scena a Kiev e Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku: “Ora aggrediamo la Coppa”, le sue parole. “L’Atalanta e Gasp si misurano con il mito Ajax”: a Bergamo, l’Inter tornerà a giocare una partita europea dopo quasi 30 anni dall’ultima volta.

“Rino e il Napoli, tutte le strade portano al gol”: la rosea presenta un’analisi tecnico-tattica del gioco partenopeo, che ora vede azioni manovrate e punte più rapide. Gli azzurri segnano così. 8 marcatori per 14 reti, solo l’Atalanta come Gennaro Gattuso in A.

