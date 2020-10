CDS – Inter, Champions già decisiva: contro lo Shaktar Donetsk è spareggio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con un titolo dedicato all’arbitro Piero Giacomelli, protagonista di diverse viste nella sfida di ieri sera tra Milan e Roma: “Giacomelli bomber”. Due rigori fantasma, uno per parte, nel finale di gara, con arbitro e VAR protagonisti in negativo di una partita aperta. I giallorossi rimontano il Milan per ben tre volte. Stefano Pioli: “Troppi rimpianti”. Paulo Fonseca: “Alla fine è giusto così”. La Lazio partirà per Bruges, dove affronterà i padroni di casa in Europa League, ma prima sono da attendere gli esiti dei tamponi a cui i biancocelesti si sono sottoposti ieri pomeriggio. Sale l’ansia a Formello per eventuali positività che metterebbero in piena emergenza la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Stasera, invece, l’Inter scenderà in campo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in un match che ha già il sapore dello dentro o fuori per i nerazzurri dopo il pareggio alla prima giornata e la contemporanea sconfitta del Real Madrid contro gli ucraini. Le due squadre si erano già incontrate di recente in Europa League.

