Gennaro Gattuso e il rinnovo, parla Ciro Venerato: “Non ne ha fatto mai una questione economica”

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto in queste ore nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, svelando un retroscena sul futuro di Gennaro Gattuso. Il mister aveva detto di non amare le clausole, ma l’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto sembra sempre più vicino.

“Vi svelo un retroscena, vi do una notizia che tutti devono conoscere. Gennaro Gattuso – per rinnovare col Napoli – aveva imposto solo la condizione di non inserire clausole, ma la cifra l’ha stabilita la società. Questa è una notizia che mi è arrivata. Gattuso non ne ha fatto mai una questione economica. Ciò la dice tutta sullo spessore del personaggio in questione. Il suo è stato un bellissimo gesto. De Laurentiis ha rinunciato all’inserimento delle clausole, ma poi ha stabilito lui quanto guadagnerà il mister nei prossimi anni. Gattuso allenerà il Napoli fino al 2023”, ha dichiarato con una certa convinzione Ciro Venerato.