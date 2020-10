Diego Armando Maradona non ha dubbi: “Nessuno si avvicina a Cristiano Ronaldo e Messi”

in

Diego Armando Maradona, oggi allenatore del Gimnasia La Plata, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva che sarà in edicola domani sulle pagine di France Football. In uno stralcio di anteprima, l’ex “Pibe de oro” ha parlato di Cristiano Ronaldo e soprattutto di Lionel Messi, da anni indicato come suo erede, affermando che dopo di loro ci sia il vuoto sul panorama calcistico internazionale. “I migliori al mondo? Cristiano Ronaldo e Messi. Nessuno si avvicina a loro”.

“Per me, questi due sono superiori agli altri. Non vedo nessuno che si avvicina a loro. Nessuno fa nemmeno la metà di quello che fanno i due”, ha riferito l’ex campione del Napoli e della nazionale argentina. Non è mancata una battuta sulla “mano de Dios”: “Sogno di segnare un altro goal all’Inghilterra, ma questa volta con la mano destra!”. Una battuta che sicuramente farà discutere i tifosi inglesi, ma che rientra nello stile scanzonato del personaggio.