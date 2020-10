Napoli, il rinnovo di Gennaro Gattuso è a un passo: previsto un biennale da 2 milioni

Manca sempre meno all’annuncio del rinnovo di Gennaro Gattuso col Napoli, che arriverà di sicuro prima di Natale. L’ufficialità non arriverà infatti in questi giorni, per puri motivi burocratici. Occorrono almeno due settimane per scrivere il nuovo contratto. Ormai Aurelio De Laurentiis e il tecnico si sono detti quasi tutto e ora stanno limando gli ultimissimi dettagli. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro.

Sarà un contratto biennale, senza opzione per il terzo anno. Questo è l’ultimo cavillo sul quale si sta lavorando: il presidente vorrebbe blindare “Ringhio” il più a lungo possibile, ma il rinnovo dovrebbe essere per un biennale secco intorno ai 2 milioni di Euro più bonus, di cui circa 500.000 Euro sono facilmente raggiungibili, non legati a risultati proibitivi. Altri, però, verrebbero corrisposti in caso di traguardi di spessore come la vittoria dello scudetto o dell’Europa League, se non piazzamenti importanti nelle varie competizioni.