L’agente di Sebastiano Luperto è sicuro: “Il Napoli continua a seguirlo”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto in questore ore Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, attualmente al Crotone. “La rosa a disposizione di Gattuso è completa in tutti i reparti. I dirigenti sono stati bravi a puntellare l’organico nelle zone del campo in cui i rinforzi servivano di più. Adesso il Napoli ha più fisicità con Bakayoko, Osimnen e Petagna. Per me il colpo più importante è stato la possibilità di trattenere Koulibaly. Questo è un anno particolare, anche le squadre minori cercano sempre il gioco, senza chiudersi a oltranza. Mi riferisco soprattutto al Sassuolo di De Zerbi e allo Spezia di Italiano. Il Napoli è in possesso delle armi giuste per vincere quante più gare possibili”.

“I meriti di Gattuso sono tanti, per me si è dimostrato anche un grande gestore, mettendo in pratica tutto quello che ha imparato da calciatore alle dipendenze di grandi allenatori come Ancelotti. Luperto? Sebastiano è un grande professionista, la sua carriera è sempre stata in crescendo. A Crotone si è trasferito in prestito secco, vuol dire che il Napoli continua a seguirlo con grande interesse. Nel caso Luperto si rendesse protagonista di una stagione super in Calabria, potrebbe anche tornare in azzurro”, ha aggiunto il procuratore.