Andrea Petagna sapeva che sarebbe rimasto a Napoli: la promessa di Aurelio De Laurentiis ai tempi della SPAL…

Andrea Petagna aveva il Napoli nel destino, già quando vestiva la maglia della SPAL. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ne ha parlato dopo il goal decisivo dell’attaccante a Benevento. “Ventinove gol in due stagioni con la maglia della Spal non erano bastati per spazzare via le perplessità. Petagna sembrava dover convivere con l’etichetta dell’attaccante con la valigia in mano, utilizzabile come pedina sul mercato. Il Napoli ha sempre voluto tenerlo, De Laurentiis a gennaio ha promesso all’ex SPAL e al suo procuratore Giuseppe Riso che Petagna avrebbe fatto parte della rosa. Andrea ha dovuto iniziare la preparazione in ritardo a causa della positività al Covid-19, si è calato con umiltà all’interno del gruppo, accettando il ruolo d’alternativa ad Osimhen e Mertens e cercando di sfruttare il minutaggio a sua disposizione”.

Oggi Andrea Petagna rappresenta un rincalzo di tutto rispetto in una rosa in cui i giocatori ruotano in continuazione. Quello di Benevento non sarà dunque un caso isolato.

