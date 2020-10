Napoli, seduta mattutina a Castelvolturno: tornano Eljif Elmas e Piotr Zielinski

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna giovedì alle ore 21. Sarà un match fondamentale dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l’AZ Alkmaar. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazioni di passaggi. Successivamente seduta tecnica e chiusura con lavoro finalizzato al possesso palla.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Eljif Elmas e Piotr Zielinski sono tornati ad allenarsi dopo essersi negativizzati. I due centrocampisti, avendo completato l’iter di visite presso la Clinica Pineta Grande, hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo. Il loro apporto sarà fondamentale nelle prossime partite, anche per eventuali cambi di modulo. Inoltre, entrambi sono eleggibili come sostituti di Lorenzo Insigne in attacco. Insomma, il Napoli stava già andando piuttosto bene e ora ritrova due rinforzi importantissimi.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Real Sociedad Napoli e Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.