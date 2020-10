Diego Armando Maradona rivela: “Il Marsiglia mi offrì il doppio dello stipendio, Corrado Ferlaino fece lo stupido”

Diego Armando Maradona sarebbe potuto andare al Marsiglia. Questo è quanto emerge dall’intervista rilasciata dall’ex campione argentino a France Football. “I dirigenti del Marsiglia mi contattarono e si offrirono di raddoppiare il mio stipendio. All’epoca giocavo a Napoli e il presidente Ferlaino mi disse che se avessimo vinto la Coppa Uefa, mi avrebbe lasciato andare. Bernard Tapie e Michel Hidalgo vennero addirittura a trovarmi in Italia per farmi una proposta e per discuterne. Una volta tornato a Napoli, dopo che l’incontro avvenne a Milano, dissi a Ferlaino: ‘Grazie Presidente per tutti questi bellissimi anni, vado’. A quel punto, però, ha iniziato a fare lo stupido, come se non avesse capito, e ha fatto marcia indietro. Fine della storia”.

Un nuovo elemento, dunque, nella lunga e travagliata carriera di Diego Armando Maradona. Dopo l’esperienza al Napoli, il “Pibe de oro” si trasferì in Spagna, al Siviglia, ma da lì in avanti non sarebbe più tornato ai massimi livelli.

