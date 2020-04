Napoli, si spera di tornare a Castel Volturno il 4 maggio

La Serie A non è ancora sicura su quando tornerà ad allenarsi. Ieri il decreto del presidente del Consiglio ha prolungato il lockdown fino al 3 maggio. Un ulteriore rinvio, ma quantomeno il calcio italiano può prepararsi a ripartire con le sedute per poi puntare a tornare in campo, anche se non è esclusa un’altra prosecuzione delle restrizioni. Si spera di poter cominciare la ripresa del campionato il 6 giugno, comunque.

Il Napoli si muove per essere pronto a lavorare a Castel Volturno in attesa del protocollo del comitato medico-scientifico della FIGC. La federazione si riunirà nuovamente martedì 14 aprile e l’unica novità potrebbe essere una deroga per svolgere le visite mediche in modo da iniziare poi il 4 maggio il programma di allenamenti. Lo staff medico partenopeo sta lavorando da diverse settimane per la fornitura di test rapidi e per stringere accordi con i laboratori per tamponi ed esami. A poco a poco sta procedendo tutto bene.