Napoli, si pensa di utilizzare la maglia acquistata all’asta per l’annuncio del rinnovo di Dries Mertens

L’edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno ha parlato dell’idea sul futuro annuncio del rinnovo di Dries Mertens da parte del Napoli. “Il belga ha abbassato le pretese sui bonus. De Laurentiis, sulla spinta di Gattuso e Giuntoli, ha rivisto la proposta di 12 milioni complessivi. 3 per il premio a firma, 4 di base fissa a stagione più 200 mila di bonus per obiettivi personali (presenze e gola) e 300 mila per la qualificazione in Champions League. Le parti sono ai dettagli, l’intesa di massima è stata raggiunta, una volta ultimata si procederà alle firme e agli annunci”.

“Filtra l’idea di utilizzare la maglia del gol numero 121 al Barcellona acquistata da De Laurentiis con un’offerta di 14.000 euro all’asta solidale per comunicare sui social il rinnovo dell’attaccante belga. Ha deciso di sposare il progetto azzurro declinando le proposte di Inter, Chelsea e le sirene del Paris Saint Germain. La tentazione c’è stata, Dries ha visionato in maniera telematica anche le possibili case in varie città. Ma la sua priorità era il Napoli e lo sta confermando con le scelte concrete. Mertens si è convinto che la prospettiva di convincere De Laurentiis ad abbandonare la possibile causa civile per il danno d’immagine dell’ammutinamento del 5 novembre dovesse essere messa da parte. Il rinnovo rappresenterebbe una forte schiarita”.