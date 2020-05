Calciomercato Napoli, il Brescia chiede 50 milioni di Euro per Sandro Tonali

Il Brescia chiede 50 milioni di Euro per Sandro Tonali. I primi approcci di Inter, Juventus e Paris Saint-Germain si erano spinti a ipotizzare una cifra vicina ai 35 milioni più bonus per il centrocampista della Nazionale, ma il presidente Massimo Cellino ha fatto sapere a tutti gli interessati di non essere per nulla disposto ad accettare un’offerta inferiore a quella da lui indicata. Un investimento importante per chiunque, ma che non ha spaventato l’Inter con la dirigenza nerazzurra pronta a riparlarne. Difficile, invece, che il Napoli possa rientrare in gioco.

Bisogna capire quale sarà la situazione della società lombarda a fine stagione. Con una salvezza raggiunta o, al contrario, con una retrocessione in Serie B, le carte in tavola potrebbero cambiare anche a livello di contropartite tecniche. Se il Brescia dovesse restare in Serie A, la cifra di 50 milioni resterebbe intatta, altrimenti andrebbe vista al ribasso, così come le eventuali contropartite da mettere sul piatto. L’Inter potrebbe cedere in tal senso Sebastiano Esposito.