Napoli, Rivaldo spinge per la partenza di Allan: “L’arrivo in Premier gli darebbe più visibilità per la nazionale”

Allan è uno dei calciatori del Napoli che ha più possibilità di partire in estate. Già in passato il brasiliano aveva subito le pressioni del Paris Saint-Germain. Ora sembra arrivato il momento giusto per i titoli di coda: il rapporto con Gennaro Gattuso non è dei migliori e il centrocampista ha già saltato alcuni appuntamenti prima dello stop del campionato. Persino l’ex Barcellona Rivaldo spinge per la sua partenza.

Ecco quanto riporta l’edizione online del quotidiano Il Mattino al riguardo: “Penso che Allan dovrebbe cogliere l’occasione per giocare in quella che è, per me, la migliore lega del mondo. È un buon giocatore che potrebbe essere utile per l’Everton. L’arrivo in Premier gli darebbe anche più visibilità per la nazionale. Avere la fiducia di Ancelotti è qualcosa di cui essere orgogliosi e sono sicuro che Allan coglierà l’occasione di passare in una lega più competitiva se i club riusciranno a raggiungere un accordo”.