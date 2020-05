Napoli, Carlo Alvino festeggia: “I rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens due grandi operazioni”

Carlo Alvino ha lodato le ultime operazioni di mercato del Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro. Nel corso di Radio Goal il giornalista ha parlato nella fattispecie dei rinnovi. “Il Napoli, nonostante ci sia stata questa emergenza Coronavirus, ha lavorato come suo solito nel migliore dei modi, per assicurare quei giocatori giusti al tecnico calabrese Gennaro Gattuso. Si è mosso con grande intelligenza sul mercato in entrata e sta proseguendo per quanto concerne i rinnovi”.

“Il club azzurro con i rinnovi di Zielinski e Mertens ha portato a casa due grandi operazioni di mercato, chiudendole nel migliore dei modi. Io oggi vorrei chiedere a qualsiasi tifosi quanto sia contento di questi prolungamenti. Sicuramente avranno i cuori pieni di gioia per la permanenza di due grandi pilastri della squadra partenopea anche per il futuro“, ha aggiunto. Ora si dovrà pensare ad altri colpi in entrata.