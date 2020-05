GAZZETTA – “Così riparte il G7”, mentre l’Inter punta Edinson Cavani

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina titolando “Così riparte il G7”. La rosea analizza la situazione delle prime 7 squadre della Serie A. La Juventus può contare su un Cristiano Ronaldo al top, la Lazio sul gruppo, l’Inter sulle nuove opzioni a disposizione di Antonio Conte. Poi c’è l’Atalanta galvanizzata dalla Champions, la Roma che ha ritrovato forze fresche, il Napoli che spera nella Coppa Italia e il Milan che può contare su Zlatan Ibrahimovic. La FIGC cercherà di far giocare anche Serie B e Serie C, prolungando il calendario anche oltre il 2 agosto. L’unico punto di rottura è arrivato sul fronte stipendi di calciatori ed allenatori.

Taglio basso per il mercato dell’Inter che stanno opponendo resistenza all’assalto del Barcellona per Lautaro Martinez e nel frattempo continuano a guardare al mercato degli svincolati. Nel Paris Saint-Germain ci sarà un solo posto in attacco: o Mauro Icardi o Edinson Cavani.