CDS – Il Napoli ripensa a Jordan Veretout per sostituire Allan

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con le polemiche legate alla situazione del calcio in Italia. Il prolungamento di prestiti e scadenze ha provocato la dura reazione da parte dell’AIC. Spazio poi allo Scudetto da vincere sul campo, con Juve e Lazio protagoniste che non vedono l’ora che riaprano i giochi. Sono mesi che i biancocelesti spingono per non perdere l’occasione d’oro di vincere il tricolore a distanza di 20 anni dall’ultima volta.

In casa Napoli, invece, si pensa al mercato e torna in auge il nome di Jordan Veretout, Il centrocampista francese adesso gioca nella Roma, ma la società azzurra potrebbe tornare alla carica come l’anno scorso, apprezzandone le qualità e, soprattutto, la duttilità. Il giornale spiega infatti che con l’eventuale addio di Allan servirebbe un sesto centrocampista e Jordan Veretout sarebbe perfetto. Dopo aver sfiorato il Napoli, potrebbe trasferirsi all’ombra del Vesuvio molto presto.