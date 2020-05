Calciomercato Napoli, Piotr Zielinski rinnova e José Callejon ignora ancora il suo futuro

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla strategia di mercato del Napoli, evidenziando che “Zielinski che da poco più di una settimana ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del suo contratto”. “L’altro pezzo di storia azzurra che va in scadenza il 30 giugno è Callejon che attende un confronto con De Laurentiis, l’ultimo contatto risale allo scorso dicembre, non ci sono stati dei confronti neanche con il suo agente Quilon”, si legge sul giornale.

Valencia e Siviglia avrebbero manifestato il proprio interesse per José Callejon, ma senza affondare il colpo. Tutto fermo in attesa della ripartenza del campionato. Lo scenario dell’addio nel silenzio del San Paolo a porte chiuse mette tristezza allo spagnolo, che rimane in attesa di conoscere il proprio destino. L’acquisto di Matteo Politano è un indizio di un graduale addio, ma il finale di questa storia non è stato ancora scritto. Chissà che il rinnovo di Dries Mertens non faccia cambiare idea a qualcuno…