Napoli, Enrico Fedele svela: “L’Inter è caduta su Dries Mertens perché ha perso troppo tempo”

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte. “Cavani o Icardi al Napoli? Assolutamente no, sono fuori i parametri del Napoli, non arriveranno. Il mercato del Napoli deve essere coerente con gli acquisti fatti a gennaio da De Laurentiis. Gennaro Gattuso ha chiesto solo la conferma di due giocatori su tutti, i nomi sono quelli di Zielinski e Mertens”.

Fedele poi ha proseguito rispondendo ad altre domande sul mercato azzurro. “Ho detto che il belga sarebbe andato via dal Napoli? Mertens non aveva nessun un’offerta se non quella dell’Inter, con il club nerazzurro si era impegnato, l’Inter è caduta perché ha perso troppo tempo, perché non ha garantito il terzo anno di contratto. Everton del Gremio? Non serve al Napoli, è un’alternativa a Insigne, forse assomiglia un po’ a Douglas Costa, nel Napoli non avrebbe spazio”.