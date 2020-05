Calciomercato Napoli: si attende l’annuncio del rinnovo di Dries Mertens, che diventerà dirigente

Dries Mertens si legherà al Napoli per i prossimi due anni, entro la prossima settimana arriverà quindi la firma sul contratto per il rinnovo. Manca solo l’annuncio sull’accordo per un rapporto che durerà ancora a lungo. Forse anche oltre la carriera da calciatore. La proposta del Napoli non si è fermata infatti al solo aspetto economico, ma ha incluso la prospettiva di poter continuare a far parte del club come dirigente. Il nuovo contratto scadrà nel 2022, poi si passerà dal campo alla scrivania. La fumata bianca arriverà tra pochissimo, presumibilmente insieme al solito tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

Una scelta di cuore nonostante diverse offerte ricevute: il belga sta benissimo a Napoli e non ha alcuna intenzione di andare via. Nelle ultime settimane aveva visionato alcune case in altre zone d’Italia per mera sicurezza, data la grande insistenza dell’Inter, ma il rinnovo era solo congelato e le probabilità di permanenza erano comunque alte.